Enem 2021: estão disponíveis para consulta os locais de aplicação das provas

O Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, a consulta ao cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Desse modo, os inscritos já podem conferir os locais de prova por meio do documento.

A consulta pode ser feita por meio da Página do Participante. Além do local de prova, o documento informa o número de inscrição, a data e o horário de aplicação das provas.

Além disso, o cartão de confirmação indica ainda o atendimento especializado e o atendimento por nome social, no caso dos inscritos que solicitaram e tiveram os pedidos deferidos pelo Inep.

Data de aplicação das provas do Enem 2021



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o cronograma, a aplicação regular das provas do Enem 2021 será feita nos dias 21 e 28 de novembro deste ano.

No entanto, os candidatos inscritos no período de 14 a 26 de setembro, após ordem de reabertura das inscrições pelo STF, farão as provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data de aplicação das provas do Enem PPL (exame para pessoas privadas de liberdade).

Neste ano, as provas do Enem tradicional e do Enem Digital serão iguais, compostas pelas mesmas questões. Portanto, a aplicação será feita na mesma data para os inscritos nos dois formatos.

Confira mais detalhes sobre o Enem 2021 no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRGS libera a lista de obras literárias obrigatórias do Vestibular 2022.