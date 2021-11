Enem 2021: Estudantes com covid-19 poderão pedir reaplicação do exame

Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que, nos dias de prova, tenham sintomas ou diagnóstico de covid-19 devem solicitar a reaplicação do exame. De acordo com o Inep, órgão responsável pelo Enem, estudantes com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer à prova.

Desse modo, esses candidatos devem solicitar a reaplicação por meio da Página do Participante. Segundo o Inep, o descumprimento dessa regra pode causar a eliminação do candidato.

De acordo com a autarquia, o período para solicitar a reaplicação do exame é de 29 de novembro a 3 de dezembro. É preciso anexar ao pedido documento médico que comprove a condição de saúde e o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID).

O documento deve ainda ter a identificação do médico responsável pelo diagnóstico, com a assinatura e o número do CRM (Conselho Regional de Medicina).



O edital prevê ainda que os candidatos podem solicitar a reaplicação do exame por problemas logísticos. De acordo com o Inep, o prazo é o mesmo: de 29 de novembro a 3 de dezembro. Conforme o edital, são problemas logísticos desastres naturais, falta de energia elétrica no local de prova ou qualquer outro problema no lugar de realização das provas.

Provas do Enem 2021

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro. A aplicação das provas impressas e do Enem Digital serão nos mesmos dias, portanto serão compostas pelas mesmas questões.

Devido à pandemia da covid-19, os candidatos deverão cumprir o protocolo de prevenção estabelecido pelo Inep. O uso de máscara será obrigatório. Além disso, é preciso manter o distanciamento de 1,5 metro em todas as dependências dos locais de prova.

Confira mais detalhes no edital do Enem 2021.

