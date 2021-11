Enem 2021: tema da redação é ‘garantia de acesso à cidadania no Brasil’

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação em sua conta no Twitter. O tema é o mesmo tanto para o Enem impresso quanto para o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser feito a mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.