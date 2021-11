Enem: 5 dicas para o segundo dia de provas

No segundo dia de provas do Enem, previsto para o próximo domingo, dia 28 de novembro, o Inep aplicará as provas de matemática e de ciências da natureza, que abarcam química, física e biologia. Ao todo, os participantes deverão responder 90 questões objetivas em cinco horas, período de duração da prova.

São 45 questões em cada caderno. Para responder muitas dessas questões, é preciso realizar uma série de cálculos e aplicar muitas fórmulas. Por isso, essas provas estão entre as mais temidas entre os estudantes.

Pensando nisso, apresentamos 5 dicas para ajudar você a mandar bem no segundo dia de provas do Enem.

Pule as questões muito difíceis

Em primeiro lugar, apresentamos uma dica que vale para todas as provas do Enem, independentemente da área: começar a responder a prova pelas questões mais fáceis. Evite começar a prova pelas questões que considerar muito difíceis para não perder muito tempo e acabar errando questões fáceis por falta de tempo. Além disso, o método de correção do Enem, TRI, pode considerar que houve chute caso o estudante acerte mais questões difíceis e erre as mais fáceis. Portanto, é bom se assegurar de que irá acertar os itens de nível “fácil” e “médio”.



Marque as questões que serão respondidas por último

O Enem é conhecido por suas provas longas, com longos enunciados. Então, ao pular uma questão, o estudante pode esquecer de respondê-la, ou ‘perdê-la’ no meio de tantas outras. Por isso, sempre que identificar uma questão difícil que você gostaria de responder depois faça uma marcação para destacá-la das demais. A marcação pode ser feita com um “X”, por exemplo, ou um círculo no número da questão.

Planeje antes de fazer os cálculos

Muitas questões de matemática e física exigem que o estudante faça contas para encontrar a resposta, mas é preciso ter cuidado para não usar muitos minutos nelas. O ideal é se demorar no máximo 5 minutos em um cálculo. Por isso, antes de iniciar a busca pelo número final, planeje que cálculo será feito para não ter que refazer tudo.

Tenha atenção aos comandos das questões

Ler atentamente o comando das questões é importante em qualquer prova. Então, não deixe de observar atentamente o que pede o enunciado das questões. Somente assim será possível entender qual será o melhor caminho para encontrar a resposta correta. Sublinhar os detalhes importantes do enunciado pode ajudar bastante.

Mantenha a organização no rascunho

Por fim, tenha cuidado ao fazer os rascunhos. O Enem proíbe lápis e borracha, de modo que o estudante só pode usar caneta de tinta preta fabricada em material transplante. Além disso, a prova costuma ter poucos espaços vazios para o rascunho. Por isso, evite invadir o espaço de outras questões ao realizar as suas contas. Isso pode causar confusões nos números e atrasar o seu tempo de resposta.

