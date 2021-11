ENEM: Saiba quais itens você pode ou não levar

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está chegando e como ele muitos estudantes começam a ficar nervosos e ansiosos para fazer a prova. Com isso, eles acabam se esquecendo de alguns pontos que são importantes na hora da prova.

A aplicação do concurso se dará nos dias 21 e 28 de novembro para mais de três milhões de estudantes de todo o país. Assim como na última edição, haverá uma versão impressa e outra digital.

O edital do ENEM possui uma série de itens pessoais considerados obrigatórios, recomendados ou proibidos e muitos estudantes esquecem de verificar essa parte do edital.

Uma dica muito importante é a criação de um ritual de prova, que consiste em separar, na véspera, todo o material necessário para realização do exame, como canetas esferográficas pretas feitas de material transparente, documento de identidade, máscara, lanche e água.

Mas você sabe quais são os itens permitidos dentro do local de provas?



Você Pode Gostar Também:

Pensando nisso, o Notícias Concursos fez um levantamento de todos esses objetos para facilitar os participantes.

Quais itens você pode ou não levar para o ENEM

Obrigatórios – documento oficial original com foto (carteira de identidade, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 1997), máscara de proteção facial, caneta esferográfica preta feita de material transparente;

Recomendados – máscaras extras para troca, álcool gel, cartão de confirmação de inscrição, declaração de comparecimento impressa, lanche, água e outras bebidas não alcoólicas;

Proibidos – dispositivos eletrônicos (celulares, tablets, calculadoras, gravadores, pen drive ou mp3), alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, óculos escuros e boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógios de qualquer tipo, fones de ouvido, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

Lembre-se que esses itens que são proibidos, caso você os leve, devem ficar dentro do envelope porta-objetos que será fornecido pelo aplicador ao ingressar na sala de provas. Você só não pode estar em posse desses objetos enquanto faz o exame.

Uma dica que você pode seguir é ler todo o ENEM e assinalar as questões que têm mais facilidade de resolução.

No primeiro dia de provas, próximo domingo (21), acontecerá a avaliação de linguagens, ciências humanas e redação. Faça a redação primeiro, pois você estará com a cabeça menos agitada com as outras questões.

Curtiu o assunto? Então, deixe seu comentário e aproveite para conferir outras informações sobre ENEM e vestibulares.