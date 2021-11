Eneva abre vagas de emprego no Ceará; veja funções

Eneva, a Usina termelétrica de Pecém, está com 20 vagas de emprego. As oportunidades fazem parte do programa de qualificação da empresa, e todas as funções são para atuar dentro da usina. Confira como se candidatar!

Eneva anuncia oportunidades de emprego

A Usina termelétrica Eneva divulgou 20 vagas de emprego no Ceará. Podem participar da seleção, profissionais que possuem formações técnicas nas funções e estudantes. Os candidatos que poderão participar, são os que tenham formação nas áreas técnicas de:

Elétrica;

Automação;

Mecânica;

Eletromecânica;

Instrumentação;

Sistema de gás;

Petróleo e Gás e áreas correlacionadas.



Os selecionados participarão por qualificação teórica, tudo isso anteriormente à contratação efetiva. Serão contratados os candidatos com o melhor desempenho, feito isso passam a ser colaboradores da empresa Eneva.

As vagas são destinadas aos cargos para Trainee Técnico, a etapa teórica, bem como todo o processo será realizado na cidade de São Gonçalo do Amarante, a região fica localizada na metrópole de Fortaleza/CE.

Aos alunos que não forem selecionados no presente momento das contratações, ainda terão a oportunidade de comporem o banco de dados da empresa, podendo ocupar futuras vagas em uma das unidades da mesma.

O Programa conta com a parceria do Senai, com duração total de cinco meses, levando em consideração a oportunidade de capacitação. O início das aulas está previsto para iniciar em fevereiro do ano de 2022.

Como se candidatar

Aos profissionais com formações técnicas e estudantes que se identificaram com o perfil Eneva, poderão realizar a inscrição através do Site da empresa. Lembrando que as inscrições poderão ser realizadas até a data limite de 28/11, não havendo prorrogações.

