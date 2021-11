Engavetamento na AL-220 deixa sete vítimas; confira estado de saúde

Após o engavetamento ocorrido na tarde desta terça-feira, 09, em um trecho rodovia AL-220, no interior de Alagoas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), acionados para os primeiros socorros, confirmaram que sete pessoas ficaram feridas no sinistro. VEJA DETALHES DO ACIDENTE AQUI. De acordo com o…

Após o engavetamento ocorrido na tarde desta terça-feira, 09, em um trecho rodovia AL-220, no interior de Alagoas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), acionados para os primeiros socorros, confirmaram que sete pessoas ficaram feridas no sinistro. VEJA DETALHES DO ACIDENTE AQUI.

Cortesia do 2º SGT Marcelo do Falcão

De acordo com o CBMAL duas guarnições, além do helicóptero Falcão 05 atuaram no socorro a três vítimas. Duas mulheres de 58 e 55 anos, foram levadasconscientes ao Hospital Memorial Arthur Ramos, no bairro do Farol, em Maceió, a primeira com queixas de dor no tórax e a segunda com dor no tórax e na região cervical. A terceira vítima é um homem de 35 anos, com suspeita de trauma abdominal. Ele foi levado pelo atendimento aeromédico ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió.

Já o Samu, com apoio das Unidades de Suporte Básico (USB) da base descentralizada de São Miguel dos Campos, de Marechal Deodoro e uma USB da Central Maceió, além do serviço aeromédico, atendeu outras quatro vítimas.

Cícero Novais Neto, de 21 anos, sofreu trauma na pelve e abdome e encontra-se realizando exames de imagens no Hospital Geral do Estado (HGE). Seu estado de saúde é considerado estável; Jackson Ferreira Candido, 60 anos, sofreu trauma no tórax e na cervical. Está em avaliação na Área Vermelha do HGE em estado estável; Pedro dos Santos, de 47 anos, e Tereza dos Santos Silva, de 59 anos, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Deodoro.

Samu confirma que outras três pessoas também tiveram lesões de baixa complexidade, mas foram liberadas no local.

O Corpo de Bombeiros também atuou na avaliação, organização e prevenção de mais incidentes no local.

Por volta das 17h30, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) confirmou a liberação de uma das faixas da via, devido a diminuição de fumaça. Alguns veículos ainda estão no local esperando remoção. O batalhão confirmou ainda que a rodovia onde o acidente aconteceu é de mão dupla e que oito veículos seguiam no sentido Barra de São Miguel e outros dois no sentido contrário, em direção a São Miguel dos Campos quando o sinistro ocorreu.

Cortesia do 2º SGT Marcelo do Falcão

