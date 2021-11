Ensopado especial: Saiba como fazer um delicioso ensopadinho de camarão com chuchu

O jantar de uma sexta-feira à noite sempre é mais especial. Por conta disso, a receita de hoje é a mistura de um velho conhecido, o ensopado, com ingredientes especiais. A receita de ensopadinho de camarão com chuchu, do site Panelinha, além de fazer justiça ao legume, é fácil de fazer, rende oito porções e leva apenas 2h para ficar pronta. Uma boa pedida para um jantar com os amigos ou com a família.

Confira a receita e bom apetite!

INGREDIENTES

1 kg de camarões descascados e limpos (nós usamos o cinza médio)

4 chuchus

6 tomates maduros

2 cebolas

3 dentes de alho

caldo de 2 limões-taiti

2 xícaras (chá) de água

4 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de coentro picado

sal e pimenta-do-reino moída na hora na gosto

folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO

1. Comece o preparo pelos tomates. Leve uma panela média com água ao fogo alto e separe uma tigela com água e gelo. Lave os tomates e faça um corte em x na base de cada um. Assim que a água ferver, mergulhe os tomates e deixe cozinhar apenas até a pele começar a se soltar. Com uma escumadeira, transfira os tomates para a tigela com água e gelo – o choque térmico faz com que a casca se desprenda facilmente. A partir do x, puxe e descarte as cascas.

2. Lave os camarões sob água corrente, escorra bem numa peneira e transfira para uma tigela. Regue com o caldo de limão e deixe marinando enquanto termina de preparar os outros ingredientes.

3. Descasque e pique a cebola em cubos pequenos. Descasque e pique fino o alho. Descasque, lave e seque bem os chuchus com um pano de prato limpo – assim ele não escorrega na hora de cortar. Corte cada um em cubos de 1,5 cm. Corte os tomates ao meio, descarte as sementes, e corte cada metade em cubos de 1 cm.

4. Sobre uma tigela, passe o camarão por uma peneira e reserve o líquido da marinada – ele vai ser usado no cozimento do chuchu.

5. Leve uma frigideira grande com bordas altas (ou uma panela) ao fogo médio. Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite e doure os camarões em etapas, sem amontoar – se colocar todos ao mesmo tempo eles vão soltar o próprio líquido e cozinhar no vapor em vez de dourar. Tempere com sal e pimenta e vire com uma pinça para dourar o outro lado. Transfira para uma tigela e repita com o restante, regando a frigideira com ½ colher (sopa) de azeite a cada leva.

6. Mantenha a panela em fogo médio e regue com mais 1 colher (sopa) de azeite. Adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por cerca de 3 minutos, até começar a dourar. Junte o alho e mexa por 1 minuto para perfumar.

7. Adicione os tomates, tempere com sal e misture, raspando bem o fundo da frigideira para dissolver os queimadinhos do camarão – eles dão sabor ao molho. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando e amassando os cubinhos de tomate com a espátula.

8. Regue com a água e o líquido da marinada dos camarões, tempere com 1 colher (chá) de sal e misture bem. Acrescente os cubos de chuchu e mantenha a frigideira em fogo médio. Quando ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar até o chuchu ficar macio, por cerca de 30 minutos – cuidado para o chuchu não cozinhar demais e desmanchar.

9. Assim que o chuchu estiver cozido, volte os camarões para a panela. Misture e deixe cozinhar por mais 2 minutos para aquecer – se o camarão cozinhar muito, pode ficar borrachudo. Desligue o fogo e misture o coentro picado. Sirva a seguir com acaçá e folhas de coentro a gosto.

OBS: não precisa tirar o miolo do chuchu. Caso tenha vindo com a semente, retire com uma colher e descarte.