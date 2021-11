Então é Natal: confira temas e decorações dos shoppings da capital baiana

Falta pouco mais de um mês para os festejos natalinos e os shoppings da capital baiana já estão mais que preparados para receber o ‘Bom Velhinho’. A cada ano, temas diferentes decoram os espaços e promovem atividades infantis especiais para reunir toda a família. E pensando nisso, o iBahia fez uma lista para que você encontre em um só lugar todos os detalhes e programações. Confira:

O Salvador Shopping apresenta no natal deste ano, a magia e o universo Disney, tendo como grande anfitrião o seu personagem mais icônico: o Mickey Mouse. O cenário montado, na Praça Central – Piso L1, tem como destaque a árvore gigante de quase 16 metros e oito janelas com tela LED com efeitos dos personagens temáticos. A cada 30 minutos, acontecerá um show de luzes trilha sonora assinada pela Disney, remetendo ao imaginário e a fantasia das suas produções cinematográficas. Outro atrativo é o Mickey iluminado com 7 metros composto por mais de 10 mil lâmpadas de LED. No local, o público vai registrar os momentos especiais nos espaços instagramáveis. A visita à decoração poderá ser realizada até o dia 25 de dezembro.

No mall, são mais de 40 árvores natalinas e 30 guirlandas, além dos aéreos que foram enfeitados com os personagens Mickey, Minnie e Donald. Já as tradicionais cascatas com lâmpadas em LED estão localizadas nos vãos das extremidades, próximos às lojas âncoras. E, o presépio, foi montado no Espaço Gourmet – Piso L1. No período de 04 de novembro a 24 de dezembro, o Papai Noel vai receber público no espaço montado no piso L2 (em cima da loja Freitas Varejo), de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h. A visitação é gratuita. Nesta edição, um ator será caracterizado do personagem, que está isolado por uma divisória, para que não haja contato físico, mas preservando a magia e o registro desse momento.

Já os amantes de pet poderão desfrutar de um cenário exclusivo com decoração da Disney e presença de escultura do fiel companheiro do Mickey, o Pluto em 3D. A atração está localizada no piso L1, próximo à Freitas Varejo. Tem um cenário de foto instagramável do Mickey e Minnie, no piso L2, ao lado da Alô Bebê,

Estrelas do Bem – A campanha de natal do Salvador Shopping também cumpre a tradição de promover a solidariedade. Entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro, será realizada a nona edição do Estrelas do Bem, ação de responsabilidade social que realiza o sonho de mais de 300 crianças e jovens. Para presentear uma ou mais “estrelinhas”, basta acessar o hotsite estrelasdobem.salvadorshopping.com.br ou se dirigir ao stand oficial da ação, localizado no Piso L2 do Salvador Shopping (em cima da Freitas Varejo). Nesta edição, em virtude da pandemia, a entrega será realizada pela equipe do shopping.

‘Natal Mickey e Amigos’

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping;

Quando: Todos os dias até 25 de dezembro; de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Quanto: Gratuito

Foto: Divulgação

O Shopping Itaigara traz neste ano como decoração o ‘Parque dos Esquilos’. Os espaços contarão com muitas fofurices e atividades para toda a família. Entre as atrações, residências com lareira e redes de descanso e claro o parque cheio de brincadeiras interativas, como a amarelinha feita de bolachas de troncos de madeira, o escorrega, tina rodante, balanços e muito mais. Como o Papai Noel do Itaigara é antenado, seguirá todos os protocolos de segurança sanitária que o momento ainda exige. O acesso ao Bom Velhinho será através de canais digitais. O Noel ficará no seu trono durante todo o horário de funcionamento do shopping, recebendo as cartinhas depositadas no correio do Papai Noel, lendo os e-mails e trocando mensagens pelo Whatsapp (71 99610-3667) com os pequeninos. As crianças poderão enviar pedidos e até fazer chamadas de vídeo até o dia 24 de dezembro. E tem canal para quem prefere textão também! Se a ideia é mandar uma mensagem por e-mail, aí vai: papainoel@shoppingitaigara.com.br.

Promoções – Ao fazer as compras dos presentes de Natal, os clientes do Shopping Itaigara também poderão ser presenteados. Sim! A cada R$250 em compras, será possível trocar os cupons fiscais por um bilhete e concorrer a 10 vales-compras no valor de R$3 mil cada. A promoção é válida entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro. Os sorteios serão realizados aos sábados de novembro e aos sábados e domingos de dezembro, sempre às 17h.

Solidariedade – E como fazer o bem nos faz bem também, mais uma vez, o Shopping Itaigara vai abraçar o projeto social Desejo de Criança, realizado em parceria com a Apae Salvador. A garotada assistida pela instituição escreve em cartinha para o Papai Noel contando o que deseja receber de presente no Natal e os clientes do shopping fazem a “adoção” desses pedidos. O projeto vai acontecer entre 16 de novembro e 18 de dezembro e as cartas estarão disponíveis nas árvores espalhadas pelo mall. A entrega dos presentes personalizados é realizada com muita festa pelo Shopping Itaigara na sede da Apae com a presença do Papai Noel.

‘Natal dos Esquilos’

Onde: Shopping Itaigara (Av. Antônio Carlos Magalhães, 656 – Itaigara)

Quando: Todos os dias até 15 de dezembro

Quanto Gratuito

Fotos: Divulgação

O Shopping Center Lapa abre as portas e o coração para a magia do Natal com o encantador ogro Shrek e sua turma. A decoração oferece um universo lúdico com o Papai Noel Shrek, a Fiona, o Burro e o Gato de Botas, na Praça de Eventos do shopping (1º piso), com acesso gratuito. O Papai Noel, que saiu do Reino De Tão Tão Distante, encanta e faz a alegria de crianças e adultos no Center Lapa, de segunda a sábado, das 13h às 19h. Já as ajudantes, as Noeletes, estarão representando a princesa Fiona e irão atender ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 20h.

‘Natal do Shrek e sua turma’

Onde: Praça central do Shopping Center Lapa (R. Portão da Piedade, 155 – Dois de Julho)

Quando: Todos os dias até 31 de dezembro; de segunda a sábado, das 13h às 19h

Quanto: Gratuito

Fotos: Divulgação

O mundo de sonho e fantasia de Dorothy e seus amigos Espantalho, Homem de Lata e Leão foi o tema escolhido pelo Salvador Norte para o Natal deste ano. O ‘Natal Mágico de Oz’ promete encantar crianças e adultos com uma decoração que remete ao clássico filme. A decoração principal fica na Praça de Eventos, piso L1, com a grande árvore de Natal e a casa de Dorothy, onde as crianças podem entrar e sentir o chão tremer, simulando o ciclone que levou a menina para o mundo fantástico de Oz. A atração é gratuita. O espaço conta ainda com os personagens Homem de Lata, Espantalho e o Leão em 3D e o icônico caminho de tijolos amarelos e um grande livro onde é possível tirar fotos e sentir parte da história.

No piso L2, o Jardim do Noel é o espaço onde o Papai Noel receberá as crianças. Completando a decoração, espaços instagramáveis e interativos estarão localizados em todos os pisos para fotos e diversão da criançada.

‘Decoração Natal Mágico de Oz’

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Norte Shopping (BA-526, 305 – São Cristóvão)

Quando: Todos os dias até 25 de dezembro; de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Quanto: Gratuito

Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista trouxe o ‘Natal das Quatro Estações’. Na Praça Central (Piso L1), o espaço foi dividido em quatro áreas com efeitos multissensoriais e recursos tecnológicos onde os visitantes fazem o circuito e experimentam as estações: o frio gélido do inverno, o aroma suave das flores na primavera, o calor envolvente do verão e os cheiros encorpados do outono. Já imaginou o que o Papai Noel faz em cada época do ano?

Com inspiração nessa ideia, em cada um dos espaços, repletos de elementos sinestésicos e experiências em 4D, as pessoas podem conhecer um Papai Noel diferente, mais humanizado e adaptado ao cotidiano das estações. O espaço conta ainda com uma árvore central com 15m de altura e diversos elementos interativos.

Como o Natal do Bela vem sempre recheado de muita solidariedade, os visitantes podem ajudar pequenos sonhos. Todas as moedas depositadas na Fonte dos Desejos, localizada na praça central no cenário da Primavera, serão doadas para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Há ainda, o Trenzinho do Noel, que circula com os pequenos pelos corredores do shopping, o Presépio e os espaços instagramáveis. A estação do Trenzinho encantado fica na Asa Sul (Piso L2) e funciona diariamente desde a abertura até o fechamento do shopping. Cada ingresso custa R$ 10 e crianças menores de 3 anos precisam da companhia de um responsável. Já pra quem deseja encontrar o bom velhinho, é só visitar o espaço localizado na Asa Norte (Piso L1). O Papai Noel recebe a criançada todos os dias, das 14h às 20h, até 24 de dezembro.

‘Natal das Quatro Estações’

Onde: praça central do Shopping Bela Vista (Piso L1)

Quando: Todos os dias até 24 de dezembro e durante o funcionamento do shopping; de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

Quanto: Gratuito com exceção do trenzinho, onde cada ingresso custa R$ 10