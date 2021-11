entenda o prazo de pagamentos do novo programa

O Presidente Jair Bolsonaro sancionou ainda na última semana o Gás dos Brasileiros. Esse é o nome do projeto que pretende ajudar os cidadãos a pagarem pelo menos uma parte do botijão de gás de 13 kg. A ideia é começar os pagamentos já a partir deste próximo mês de dezembro, ou seja, daqui a algumas semanas.

O que pouca gente sabe de fato é que esse não é um programa permanente. De acordo com o próprio texto do projeto, os usuários do benefício só receberão esse benefício por cinco anos. E isso considerando que eles seguirão obedecendo todas as regras do texto até o final dos repasses.

A contagem começa no dia do primeiro pagamento do programa. A ideia do Governo, como dito, é começar essas liberações já a partir do próximo mês de dezembro. Se isso acontecer mesmo, então o Palácio do Planalto vai seguir fazendo repasses até dezembro de 2016, que é quando se completam os cinco anos.

De acordo com os autores do projeto, a ideia aqui é apostar que a economia do país já vai estar melhor nesta época do ano. Eles acreditam que cinco anos é tempo mais do que suficiente para que o Brasil volte a baixar essa inflação. E aí neste sentido, menos gente poderia precisar dessa ajuda para comprar o botijão.

Neste momento, o que se sabe mesmo é que a situação está longe de ser tranquila. O preço médio do botijão de gás está crescendo sem parar desde o início deste ano. Com isso, muita gente está tendo que escolher entre comprar o gás ou a comida. O dinheiro não está sendo suficiente para comprar os dois.



Quem vai poder receber?

De acordo com informações do projeto em questão, o Governo Federal deverá fazer os pagamentos para pessoas que estejam no Cadúnico e que tenham uma renda per capita mensal familiar de até meio salário mínimo.

Estamos falando de um limite de renda de R$ 550. Só que vale lembrar que a tendência é que nem todo mundo que possui esse direito receba esse dinheiro. Isso porque tudo vai depender da questão do orçamento do Governo Federal.

Qual vai ser o valor?

O valor do Vale-gás não vai ser fixo. Ele vai variar de acordo com a cotação média do preço do botijão de gás de 13kg. A ideia é que o Planalto ajude com os pagamentos de pelo menos a metade deste patamar.

Ao contrário dos auxílios tradicionais do Governo Federal, este não vai acontecer todos os meses. A ideia aqui é que ele faça pagamentos de maneira bimestral. Então se o primeiro repasse acontecer em dezembro, o segundo deverá acontecer apenas em fevereiro.

Além do vale-gás

O Vale-gás não é o único benefício que o Governo Federal pretende pagar nos próximos meses. Além dele, o Planalto deverá seguir também com os repasses do Auxílio Brasil. Esse programa, aliás, já começou os seus pagamentos este mês.

O que não deve voltar mesmo é o Auxílio Emergencial. De acordo com o Ministério da Cidadania, esse programa estava atendendo cerca de 39 milhões de pessoas e chegou ao fim no último mês de outubro.