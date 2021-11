‘Entendeu o projeto do Figueirense’ – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – Após o anúncio do técnico Júnior Rocha no Figueirense para a temporada 2022, o coordenador técnico Abel Ribeiro explicou a decisão de fechar com o ex-Ypiranga-RS. Segundo ele, os bons trabalhos consecutivos e o entendimento do que o clube catarinense busca foram fatores decisivos.

“O nome do Júnior foi bem aceito junto ao grupo de gestores. Ele tem feito um trabalho bom e o conheço desde os tempos de Luverdense. O perfil dele encaixa dentro do que vemos como está o futebol atualmente. É uma pessoa jovem e entendeu o projeto do Figueirense, considerando a possibilidade de crescimento”, avaliou.

Apesar de ter o Catarinense no próximo ano, o principal objetivo do Figueirense é o acesso na Série C. Nesta temporada, o time bateu na trave e terminou fora do G-4 do Grupo B, em quinto lugar com 29 pontos, um a menos do que o rival Criciúma.

Último clube de Júnior Rocha, o Ypiranga terminou em terceiro com 32 pontos e foi para a segunda fase. Ficou em quarto e último lugar do Grupo D com seis pontos, três a menos do que o Novorizontino, que subiu à segunda divisão nacional.