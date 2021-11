Equatorial emite nota sobre falta de energia desta quarta (10) em Penedo

No início dessa tarde de quarta-feira, 10 de novembro, constantes quedas de energia elétrica foram e estão sendo presenciadas em vários pontos da cidade de Penedo. Em contato com a Equatorial, o site Boa Informação obteve o seguinte posicionamento:

Nota de esclarecimento:

Com relação à interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades do município de Penedo, a Equatorial Alagoas informa, que equipes foram enviadas até o local para verificar o ocorrido e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

Para um melhor atendimento de seus clientes, a Equatorial orienta que todas as ocorrências devem ser formalizadas em um dos canais de atendimento da empresa.

O registro de falta de energia pode ser feito na Central de Atendimento através do telefone 0800 082 0196 ou via WhatsApp pelo número (82) 2126-9200. É importante também que o cliente anote o número de protocolo gerado em todo atendimento, porque ele permite acompanhar as solicitações depois de registradas.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Alagoas