Erasmo Viana abre o jogo sobre críticas após ‘A Fazenda’: ‘Mais difícil do que esperava’

Após uma passagem cheia de polêmicas pela décima terceira temporada de “A Fazenda”, Erasmo Viana ainda colhe os frutos da alta exposição do reality rural. O influenciador fitness desembarcou em Salvador para um evento na Arena Fonte Nova e conversou com o iBahia sobre sua relação com a capital e como lida com as críticas após o confinamento.

“Estava sonhando com esse momento de voltar, sempre ficava pensando, porque aqui é onde eu recupero minhas energias e principalmente onde eu recarrego, então eu estava muito ansioso por esse momento”, relatou o ex-peão sobre sua volta para a capital.

Retornando à Salvador após um tempo longe, Erasmo marcou presença no evento patrocinado por uma famosa marca de cerveja, que contou com famosos como Cleo Pires e Cauã Reymond, além de shows da Timbalada e de Thiaguinho.

Em solo baiano, o influenciador pretende se conectar com os fãs locais que conquistou após o reality rural: “Estar em Salvador agora está sendo um momento de reconquistar meus fãs e voltar pra minha cidade natal, minhas raízes. Pra ser uma coisa de verdade, obviamente eu preciso estar aqui, preciso desse convívio, encontrar pessoas, me relacionar. E já recebo um carinho muito grande da galera aqui de Salvador e eu acho que estando aqui, vou poder me aproximar ainda mais”.

Sobre o período pós-reality e as críticas que recebeu da web, o baiano precisou de um tempo para conseguir administrar tudo. “A gente tem um tempo ali para digerir tudo, pra entender o que aconteceu, pra aceitar as críticas construtivas e aprender”, explicou.

“Eu acredito que pra mim foi uma experiência muito mais difícil do que eu esperava, em vários aspectos. Eu já sou uma pessoa que trabalha na internet faz um tempo, já tinha sofrido um cancelamento, mas não vou dizer que estou calejado porque ninguém gosta de ser bombardeado o tempo inteiro. Mas eu já aprendi a lidar com isso, então é isso, tem que ter paciência, tem que absorver muita coisa, ter resiliência principalmente”, contou ao iBahia.

Erasmo ainda falou sobre sua relação com a internet e a prática do “cancelamento”. “Hoje em dia a internet está muito intolerante, então qualquer coisa que você fale, se você estiver exposto 24h em rede nacional, pode se virar contra você e querendo ou não, o que dá clique e o que dá audiência são essas coisas ruins”, concluiu.