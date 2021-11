Erika Schneider revela perda de peso durante ‘A Fazenda 13’: ‘Fui muito atacada’

Erika Schneider revelou que perdeu cerca de 4 quilos durante seu confinamento em “A Fazenda 13”. A ex-bailarina do Faustão atribuiu a perda de peso a pressão psicológica que sofreu dentro do programa.

“Entrei com 64 quilos e sai com 60 em um mês de programa. Fiquei com o psicológico abalado. Como todos sabem, fui muito atacada. Poderia engordar ou emagrecer. Como minha tendência é perder peso, acabei emagrecendo”, desabafou.

A loira ainda revelou que mesmo após mais de um mês de sua saída do reality, ela ainda não recuperou o peso antigo. “Ainda não consegui. Mas vou entrar em uma dieta para ganhar peso. Só que isso não me causa preocupação. O importante é estar saudável”, finalizou.