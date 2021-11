Erika Schneider vive affair com James Rodríguez, diz imprensa estrangeira

O jogador da Colômbia James Rodríguez está em solo nacional, mais precisamente em São Paulo, onde disputará com a seleção de seu país a partida contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa. Foco no jogo e também no coração: o atleta está de olho na modelo Erika Schneider, que fez parte do balé do “Domingão”. O craque colombiano segue o perfil da brasileira no Instagram, e os dois vêm interagindo, com trocas de likes, nas redes sociais.