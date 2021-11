Escola do Olodum abre matrículas para o curso Podcast; veja como se inscrever

A Escola do Olodum abre no próximo dia 10 de novembro, as inscrições para o curso ‘Podcast – A Mídia que Mais Cresce no Mundo’. A atividade é indicada para criadores de conteúdo digital e profissionais das áreas de comunicação e marketing. Os jovens interessados devem acessar este link até o dia 17 e se cadastrar. As aulas acontecem a partir do dia 30 de novembro.

Na grande de aprendizagem, os alunos irão aprender recursos técnicos essenciais de gravação e edição de um programa. O objetivo é que estes estudantes desenvolvam e planejem um projeto. Os cursos destinam-se ao público de baixa renda, que tenha renda familiar mensal menor que dois salários mínimos. Os interessados devem ter de 16 a 30 anos (em até 31, do mês de início do curso).

Os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias serão seguidos rigorosamente para prevenir a proliferação da covid-19. Os selecionados receberão certificado de conclusão conforme cronograma pedagógico, kit farda/máscara, kit lanche e vale-transporte no período de realização das atividades do curso.