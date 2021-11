Escolas da Semed Penedo retomam aulas presenciais no próximo dia 16

Sistema será no formato híbrido e com revezamento semanal de estudantes

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo retoma as aulas presenciais para todas as turmas do Ensino Fundamental no próximo dia 16 de novembro.

As aulas ocorrerão no sistema híbrido, mantendo a transmissão do conteúdo em tempo real através da Internet e envio das atividades por meio de ferramentas digitais.

“Nós vamos retornar as aulas com esse formato para todas as turmas do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º nono”, explica a Secretária Cíntya Alves sobre a programação que inclui revezamento diário dos estudantes na sala de aula.

Sobre a Educação Infantil, as atividades das crianças atendidas nas creches-escolas da Semed Penedo permanecem sendo repassadas aos pais ou responsáveis de modo on-line.

Escolas Santa Luzia e Teotônio Ribeiro

Cíntya Alves informa ainda que a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Santa Luzia atenderá as turmas do 1º ao 5º ano na unidade da Escola Sesi/Senai, onde a EMEB Santa Luzia funcionava normalmente até o espaço ser adaptado para funcionar como centro de triagem para Covid-19, uso encerrado em 30 de setembro.

As turmas do 6º ao 9º ano da EMEB Santa Luzia funcionarão nas dependências dos cursos técnicos da Faculdade Raimundo Marinho, mesmo espaço que atendeu estudantes da EMEB Douglas Apratto Tenório, instalados desde setembro na nova unidade situada no bairro Santo Antônio.

Alunos e alunas matriculados na EMEB Teotônio Ribeiro irão estudar na EMEB Irmã Jolenta porque a unidade localizada na zona rural passará por serviço de manutenção predial. Pelo mesmo motivo, estudantes da EMEB Isabel Cristina serão provisoriamente atendidos na EMEB Barão de Penedo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP