Especial Marília: shows são cancelados em respeito a morte da cantora

Em respeito a morte da cantora Marília Mendonça, inúmeros artistas anunciaram o cancelamento de shows por todo Brasil. Entre eles, Henrique e Juliano que se apresentariam em Fernandópolis (SP), Zé Neto e Cristiano que fariam show no Rio de Janeiro, e claro, Maiara e Maraisa – amigas da cantora, que cancelaram toda a turnê 2022 que tinham com a ‘rainha da sofrência’.

Aqui na Bahia, a Banda Parangolé cancelou o show que iria realizar neste sábado (06) em Feira de Santana. Em nota, o grupo escreveu “O show do Parangolé que aconteceria neste sábado (06), em Feira de Santana-BA foi adiado em respeito aos familiares, amigos e fãs de Marília Mendonça e da sua equipe. Em breve uma nova data será divulgada. Agradecemos a compreensão de todos e lamentamos profundamente esta tragédia.”

A comoção afetou também os artistas internacionais. A cantora Dulce, do grupo RBD, informou em suas redes sociais que estava prestes a lançar um projeto com Marília. Em uma live, a jovem disse que seria um clipe no México.

