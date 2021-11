“Esperamos fazer um grande jogo” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – O Ceará venceu o Sport pelo placar de 2 a 1 no noite deste domingo (14) e respirou aliviado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De quebra, ainda passa a sonhar com vaga na Libertadores. Agora, o time se prepara para o Clássico-Rei diante do Fortaleza, que será o primeiro do técnico Tiago Nunes.

FALA PROFESSOR

Tiago Nunes analisou a partida do Ceará diante do Sport.

“Nosso ponto forte foi o aproveitamento. Tecnicamente tivemos dificuldade, com o adversário mais com a bola e finalizando bastante. Mas tivemos muita entrega física e um bom aproveitamento. Se em outros jogos jogamos muito bem e não vencemos, chegou a nossa vez de não fazermos um grande jogo e termos um aproveitamento acima da média”, disse ele.

Depois, planejou o clássico e falou sobre a situação do time na tabela.

“Temos somente dois dias como preparação para o clássico. Precisamos descansar fisicamente e mentalmente e em seguida pensar nesse jogo, que é especial. Disputei clássicos em muitos lugares do País, sei da magnitude. Esperamos fazer um grande jogo e merecer um grande resultado”, continuou.

“Primeiro objetivo é a manutenção na Série A para o ano que vem. Depois, pela aproximação da parte de cima. Estamos em 10º, na zona da Copa Sul-Americana e podemos pensar em até um 7º lugar a curto prazo”, finalizou o treinador.

CLÁSSICO

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE. Um resultado positivo acaba com qualquer chance de rebaixamento do Vozão.