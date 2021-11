‘Espero manter o nível’ – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – Vice-artilheiro do Avaí no Campeonato Brasileiro Série B com seis gols, o atacante Getúlio é um dos nomes de confiança para ajudar no acesso à elite. Em reta final, o jogador falou sobre como tem se adaptado ao trabalho do técnico Claudinei Oliveira, principalmente na ajuda na marcação.

“Eu estou ajudando bastante na marcação. É um pedido do professor Claudinei Oliveira para marcarmos em cima e dificultar um pouco a saída de bola do adversário. Isso ajuda bastante o sistema defensivo e rendeu alguns gols em bolas recuperadas, como contra o CRB”, explicou.

Mesmo sem preferência por posição, Getúlio afirmou que está gostando de atuar mais centralizado e se sente em sua melhor forma física. “O professor optou por me colocar de centroavante e eu estou gostando. Onde for escalado vou jogar. Acredito que estou na minha melhor forma e me sinto muito bem nesta reta final de temporada. Espero manter esse nível de desempenho e, consequentemente, ajudar o Avaí”, projetou.

TREINO

Apesar do bom momento, o jogador é dúvida para o duelo diante do Náutico, no domingo, às 19h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 37.ª e penúltima rodada. Titular na derrota por 4 a 0 diante do Guarani, ele não participou do treino desta quarta-feira, assim como o lateral-direito Edilson. Os dois serão reavaliados pelo departamento médico.

O volante Jean Cléber também é outra dúvida, pois apenas correu no gramado e não participou das atividades com o restante do elenco. Com 58 pontos, o Avaí está em quinto lugar, a apenas um ponto do Guarani, que fecha o G-4, a zona de acesso. Na última rodada, se despede diante do Sampaio Corrêa, em casa, e depende apenas de si para conseguir o acesso devido ao confronto direto entre Goiás e Guarani.