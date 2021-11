“Espero que seja um até logo” – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – No último domingo, o Náutico foi derrotado por 2 a 1 para o Avaí, no estádio dos Aflitos. A partida determinou a despedida do atacante Vinícius da equipe. Depois do jogo, ele anunciou que está de saída do clube em 2022.

“Hoje foi o meu último jogo aqui nos Aflitos. Muito triste, porque eu queria essa vitória, para mim significava muito, eu queria fazer essa despedida com uma vitória”, anunciou.

SÓ GRATIDÃO

O jogador fez questão de agradecer todos do clube pela oportunidade de ter jogado.

“O Náutico é um clube que eu tenho no meu coração, eu tenho muito a agradecer. Eu fico até sem palavras para falar sobre o Náutico, sobre tudo, sobre meus companheiros, sobre todo o staff, sobre a comissão, sobre todo mundo mesmo, sem demagogia nenhuma”, acrescentou.

QUER VOLTAR

O jogador disse que foi sua melhor temporada da carreira, contou da dedicação e do apoio dos colegas de equipe.

Todo mundo sabe que foi a minha melhor temporada, e não foi à toa. Foi a minha melhor temporada porque eu me dediquei fisicamente, eu me dediquei fora dos gramados, eu me dediquei em todos os aspectos e tive os meus companheiros que estavam do meu lado para me ajudar a todo momento. Uma comissão maravilhosa, desde o professor Hélio até o fisiologista, o pessoal do DM, o pessoal da rouparia, todo mundo. Então, a minha gratidão eterna ao Náutico”, declarou.

“Eu espero que seja um até logo. Espero voltar um dia e continuar essa história linda que eu comecei aqui”, concluiu.

PRÓXIMA PARTIDA

Para encerrar a Série B, o Náutico visita o Cruzeiro na quinta-feira, às 20h.