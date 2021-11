Espetáculo ‘Algum lugar depois do fim do mundo’ estreia no próximo dia 05 de novembro

No próximo dia 5 de novembro, o espetáculo ‘Algum lugar depois do fim do mundo’ estreia sua primeira temporada presencial no Teatro SESI- Rio Vermelho. A peça conta a travessia de Amadeus em um planeta devastado por uma pandemia no ano de 2033. Amadeus é um homem muito religioso, que perde a fé e vaga solitário nesse cenário. Nessa travessia para algum lugar depois do fim do mundo, o protagonista revive fragmentos de suas encarnações passadas até que algo inesperado acontece.