Esquecimento: quando se preocupar com ele?

O esquecimento, querendo ou não, é algo super normal em nosso dia a dia. Acontece que nem sempre nos damos conta das coisas que nos esquecemos – mas elas existem.

Porém, quando esse tipo de perda de memória é considerado um problema? Quando devemos nos preocupar com o ato de esquecer algo? Para responder a esses questionamentos, acompanhe este conteúdo até o fim e saiba mais!

Quando é considerado normal?

O esquecimento faz parte das nossas vidas. Por meio dele nosso cérebro é capaz de abrir mão de diversas informações irrelevantes.

Afinal, imagine se fôssemos capazes de lembrar dos mínimos detalhes? Isso seria, acima de tudo, uma tortura. Até porque pense como seria se lembrar de cada mínimo detalhe de uma situação triste, vergonhosa, etc… Além disso, imagine a carga mental de lembrar do rosto de todas as pessoas que vimos ao longo do dia. Pois é!



Você Pode Gostar Também:

O esquecimento, dessa forma, é algo super natural. Inclusive quando acontece relacionado a compromissos importantes.

Mas, nesses casos, ele só é considerado normal se o fato de esquecer um compromisso não for recorrente e, mais do que isso, não estiver relacionado com noite mal dormida, má alimentação ou questões emocionais. Ou seja, quando é algo puramente “físico” de se esquecer, podemos assim dizer.

Quando se preocupar com o esquecimento?

Como vimos acima, é bastante comum nos esquecermos de coisas importantes, especialmente quando estamos estressados, irritados ou ansiosos. Mas, quando o esquecimento começa a se tornar algo perigoso? Quando devemos buscar auxílio médico? Veja abaixo alguns apontamentos nesse sentido:

1- Tarefas corriqueiras são esquecidas

Você tem diversas tarefas corriqueiras, como fazer almoço, tomar banho, escovar os dentes, etc. O esquecimento recorrente desse tipo de tarefa pode ser um sinal de alerta. Fique atento.

2- Quando se esquecer é algo frequente

Os esquecimentos estão acontecendo de maneira frequente? Se sim, qual a frequência? Analise isso antes de buscar ajuda médica, pois esses dados devem ser passados ao médico.

3- Quando a perda de memória não tiver relacionada a períodos de estresse/conteúdo emocional

Como vimos anteriormente, se estivermos com as emoções abaladas nós podemos acabar nos esquecendo de algo importante. Porém, se você tem esquecido muita coisa importante, de forma recorrente e sem motivo emocional aparente, busque ajuda.

4- Quando o indivíduo se sente desorientado de maneira frequente

Se você se sente desorientado em diversas situações cotidianas, fique alerta!

5- Quando a pessoa deixa de reconhecer um familiar/amigo

Em algum momento você deixou de reconhecer uma pessoa do seu círculo familiar? Fique de olho nisso.

Claro que se for alguém que você não vê há anos, não é parâmetro. Mas, se é alguém que você vê com certa frequência, esse “esquecimento” pode ser um sinal de alerta.

6- Quando o sujeito se perde em um lugar que costumava comparecer

Você se perdeu em um local público que costumava frequentar? Então talvez seja um bom caminho buscar ajuda médica. Afinal, esse pode ser um sinal de que o seu cérebro necessita de um tratamento específico. Fique atento aos sinais da perda de memória!