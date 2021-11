“Está nas nossas mãos” – Futebol Interior

Curitiba, PR, 11 (AFI) – A segunda derrota seguida do Coritiba não abalou o meia Robinho, que segue confiança na conquista do acesso à elite do Brasileirão.

Na última quarta-feira, o Coxa foi batido pelo Goiás, por 2 a 1, na Serrinha, e perdeu a chance de retomar a liderança da Série B pelo menos de forma provisória.

“Derrota doída realmente, mas ainda só depende de nós. Está nas nossas mãos ainda”, disse Robinho após o jogo.

O Coritiba pode ver o Botafogo abrir quatro pontos de vantagem na liderança nesta quinta-feira, em caso de vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas, no encerramento da 34ª rodada.

Depois disso, faltarão três rodadas para o fim da Série B. A vantagem do Coritiba sobre o quinto colocado CRB é de quatro pontos.

No domingo, o Coxa recebe o já rebaixado Brasil de Pelotas, no Couto Pereira, pela 36ª rodada. Depois, tem pela frente CSA (casa) e Ponte Preta (fora).