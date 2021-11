Está obcecada? Em ‘O Clone’, Jade faz pedido inusitado para Yvete

Jade (Giovanna Antonelli) finalmente chegará ao Brasil na companhia de Said (Dalton vigh) nos próximos capítulos de “O Clone”. Eles voltarão para o país em busca de um especialista em fertilização a pedida da própria mocinha.

Após desembarcar no Rio de Janeiro ela pedirá ao marido para visitar uma amiga, que será ninguém mais, ninguém menos que Yvete (Vera Fischer), que sempre apoiou os dois pombinhos.

“O Lucas ficou desesperado. Passou uns dias aqui em casa, encolhido no sofá, sem comer e sem beber por sua causa. Ele estava crente que quando fosse ao Marrocos ia trazer você junto com ele”, dirá ela para amiga ao falar sobre a reação de Lucas (Murilo Benício) quando soube de seu casamento.

“Eu quis te ver porque ficando um pouco perto de você é como se eu pudesse chegar perto do Lucas. Por isso é que eu vim, para me sentir perto dele”, confessará Jade sobre o real motivo de sua visita para Yvete.

“Eu peguei o endereço dele. Será que você vai comigo, de táxi, até perto da casa dele? Eu queria ver o Lucas de longe mesmo. Você vai comigo até lá?”, pedirá ela. “Na casa dele é difícil, ele sai sempre de carro. Ele costuma jogar tênis em uma quadra ali perto da casa de uns amigos meus. Vamos lá”, responderá Yvete.

As duas partem para a casa do ricaço e ele a verá por um momento, mas a mocinha irá fugir. Yvete vai surpreender e passar o endereço de Jade para Lucas. “Vai embora! Me deixa, Lucas. Some da minha vida”, dirá ela em contradição. “Eu precisava te ver”, confessará ele.

“Eu não quero, eu já disse tudo o que tinha pra te dizer. Olha o que você fez, o meu marido está me esperando”, rebaterá Jade. Os dois acabarão se beijando, mas ela alertará o amado para se afastar. “Você não devia ter vindo atrás de mim, eu não posso ficar com você, eu não quero. Você está casado, tem sua filha, sua família. Segue a sua vida que eu vou seguir a minha”, finalizará.