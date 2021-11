Está se planejando para 2022? Saiba quando e quais são os feriados

O ano está chegando ao fim e muita gente já está planejando as viagens de 2022. Mas para curtir uns dias de folga, para muitos isso só pode ser feito durante os feriados. Por isso, na tabela abaixo listamos os feriados do ano que vem. Com essa tabela em mãos, você poderá se planejar e procurar passagens e promoções com antecedência.

A má notícia é que em 2022 terão poucos feriados prolongados. Além do Carnaval, que a terça-feira cai no dia 1º de março, e da Semana Santa (de 15 a 17 de abril), teremos o Corpus Christi no dia 16 de junho, uma quinta-feira, e o Tiradentes no dia 21, também uma quinta. A noite do Natal e o Réveillon caem em um sábado.

Confira todos os feriados: