‘Estamos confiantes’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 05 (AFI) – O Criciúma já está em Belém, onde desembarcou nas primeiras horas desta sexta-feira (05), para encarar o Paysandu neste sábado (06), às 17h, no Estádio da Curuzu, no duelo decisivo pelo acesso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar de não depender mais de si, o time carvoeiro quer fazer a sua parte para depois pensar no resultado da outra partida da chave entre Ituano e Botafogo-PB.

“Sabemos da nossa responsabilidade, pois é uma cidade que vive futebol. Estamos confiantes e treinados para fazermos uma boa partida para conseguirmos o acesso para o clube e torcida. Temos que estar focados no nosso jogo e estamos confiantes. Vai ser um jogo complicado, pois é o Paysandu. Temos que estar ligados para fazermos uma grande partida”, disse o meia titular Dudu Vieira.

Para a partida, o técnico Cláudio Tencatti tem desfalques certos por suspensão, os laterais Claudinho e Hélder, o primeiro foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Ituano e o outro levou o terceiro cartão amarelo. Pedro Rosa e Alemão Teixeira, substitutos diretos da vaga, devem ganhar a titularidade. No mais, a equipe vai com força máxima.

Atualmente na terceira colocação com seis pontos, o Criciúma tem que ganhar do lanterna e eliminado Paysandu e também precisa torcer para o Botafogo-PB, que é segundo com oito, não vença o líder Ituano, em Itu.

CRICIÚMA – Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Pedro Rosa; Léo Costa, Eduardo, Dudu Vieira e Fellipe Mateus; Henan e Silvinho. Técnico – Claudio Tencati.