Estudantes e Coordenador da Semed representam Penedo no JEBs

Atletas da natação e o professor Joel Júnior estão na seleção alagoana da competição nacional

Decom PMP

A maior competição escolar do Brasil está sendo realizada na cidade do Rio de Janeiro, onde dois estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo e o coordenador de Educação Física da Semed, professor Joel Júnior, participam da edição 2021 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Com apoio do governo Ronaldo Lopes e da Secretária Cíntya Alves, os atletas Luiz Fernando Ramos e Robson Kauã – ambos da natação – disputaram os Jogos Estudantis de Alagoas (JEAL) e obtiveram índice para o JEBs.

Estudantes da Semed Penedo vão participar dos Jogos Estudantis Brasileiros

No Parque Aquático Maria Lenk (local de treinamento da seleção brasileira), os estudantes da Semed Penedo já conquistaram marcas melhores do que nas provas que os levaram até o JEBS, segundo o professor Joel Fontes de Brito Júnior.

“Tanto Luiz Fernando (nado peito) quanto Robson Kauã (nado crawl/livre) fizeram tempos abaixo do que os do JEAL”, comparativo ainda indisponível por problemas de atualização de informações no portal do JEBs.

“Os nossos estudantes estão disputando com atletas de clube, então a preparação dos adversários é diferenciada da nossa. Apesar disso, os dois estão indo muito bem e são os melhores da seleção alagoana, em termos de técnica e de tempo”, explica o professor que também está no JEBs como membro da comissão técnica da seleção alagoana de natação.

O Coordenador de Educação Física da Semed Penedo lamenta que as chuvas no Rio de Janeiro estejam atrapalhando os JEBs, mas ressalta que a seleção de Alagoas está superando outros estados nas provas de revezamento que têm a participação de mais três estudantes de escolas particulares de Penedo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP