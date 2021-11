Estudantes representam Penedo em provas do Campeonato Alagoano de Natação

Atletas garantiram medalhas de ouro, prata e bronze

DECOM PMP

Três estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo e o professor Joel Júnior participaram de mais um desafio, dessa vez o Campeonato Alagoano de Natação – etapa Verão, que aconteceu no último sábado (06), em Maceió, na Universidade Federal de Alagoas.

Os atletas Luiz Fernando e Robson Kawã (Escola Municipal Santa Luzia) competiram nas provas da categoria infantil 200m livre, 100m livre e 50m livre e Victor Hugo (Escola Municipal Douglas Apratto Tenório), categoria juvenil, nas provas 50m livre, 50m costas, 50m peito e 100m peito.

Na categoria infantil, Robson Kawã foi bronze nos 200m livre, nos 100m livre e 50 m livre. O Luiz Fernando foi ouro nos 50m costas, 100m peito e prata nos 50m peito.

Na competição juvenil, Victor Hugo foi ouro nos 50m livre, 50m costas, 50m peito e 100m peito.

A natação em Penedo vive um grande momento e jovens revelações estão conseguindo espaço no concorrido cenário. Além do campeonato alagoano, a equipe representou a cidade nos Jogos Escolares Brasileiros.

Os atletas são acompanhados pelo professor Joel Júnior, Coordenador de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Participar de campeonatos da Federação é sempre importante porque é uma competição em que os resultados ficam registrados na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Com isso, temos a reafirmação que estamos no caminho certo, de um trabalho de qualidade com nossos alunos que, em nível estadual, estão sempre se destacando com melhores desempenhos” destacou o treinador dos atletas penedenses.

O técnico Joel também ressaltou o apoio da gestão Ronaldo Lopes e de todo o empenho da secretária Cíntya Alves, que tem a preocupação em proporcionar oportunidades para os alunos.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP