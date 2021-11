Evento reúne mulheres líderes de negócios e carreira no Shopping da Bahia

A Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB) reúne mulheres líderes de negócios e da própria carreira, com expressão nacional e local, no próximo dia 09 de novembro, a partir das 9h30, na sala de cinema do Shopping da Bahia.

O evento realizado tem o objetivo de fomentar a discussão sobre empresariado feminino e os espaços que as mulheres têm conquistado ao longo do tempo, além de fortalecer as redes de negócios no estado. A primeira edição do Business Women Relationship tem como objetivo principal aproximar mulheres de destaque no mercado, promovendo conexões, negócios, experiências e projetos, fortalecendo uma rede feminina exclusiva, com compartilhamento de cases, conquistas, aprendizados e trocas, transformando o ambiente corporativo e alavancando mercados.