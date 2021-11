Ex-bailarina do Faustão denuncia racismo em shopping: ‘Isso dói muito’

Carol Tokazi, ex-bailarina do Faustão, denunciou ter sofrido racismo na loja de um shopping em São Paulo. A influenciadora se pronunciou através de sua página no Instagram, onde conta com mais de 300 mil seguidores.

“Podemos estar vestidos do jeito que for, seja usando bolsa cara, relógio caro, mas não me trata direito pela cor da minha pele e pelo meu cabelo afro”, iniciou. “Muita gente vai achar que é mimimi. Eu só vim comprar uma jaqueta de couro e sabia que eu encontraria aqui”, disse.

Segundo relato, ela foi esnobada pelas vendedoras da loja. “Elas não queriam me atender, na cabeça delas eu não iria comprar […] Isso dói muito. Me sinto mais em casa em outros países do que no Brasil, é tudo muito preconceituoso. Já quero voltar para Londres, não quero mais ficar aqui”, desabafou.

Em nota enviada ao UOL, a loja Animale, respondeu ao relato de Carol. “O relato da cliente fará parte de sua contínua revisão das ações de diversidade e inclusão que são implementadas tanto no time dessa loja, quanto em todo o time espalhado pelo país”.