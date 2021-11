Ex-BBB afirma que vai participar de projeto da Netflix, que brinca: ‘A pobi da Ker…’

A ex-BBB Kerline Cardoso surpreendeu os seguidores na tarde desta terça-feira (8) ao afirmar que vai trabalhar em um documentário da Netflix como atriz. No projeto em questão, segundo Kerline, ela interpretará Deolane Bezerra, advogada e viúva de MC Kevin.

“Gente, agora eu posso falar: em 2022 eu interpretarei a doutora Deolane Bezerra em um documentário da Netflix! Vem aí, mores!”, escreveu a ex-BBB em sua conta no Twitter.

Mas, não demorou muito para a própria conta da Netflix Brasil comentar o anúncio e brincar com a situação. “Que história é essa? A pobi da Ker senhor”, disse o perfil, citando um dos memes mais conhecidos envolvendo a primeira eliminada do “BBB 21”.

Em resposta ao anúncio, muitos seguidores de Kerline brincaram com a suposta escalação. “Quem vai interpretar o Luiz Bacci?”, perguntou um deles, fazendo referência às polêmicas da festa de aniversário promovida por Deolane na semana passada. “Maurício Meirelles, eu te mato!”, comentou outro, levantando a hipótese de ser apenas uma brincadeira do humorista, que tem o costume de invadir as redes sociais de seus convidados para fazer anúncios estranhos. Recentemente Kerline publicou stories na RedeTV!, emissora onde o humorista trabalha, durante a tarde.

A Netflix ainda não confirmou se a informação dada pela ex-BBB é verdade, mas, fato é que Kerline já fez sua estreia como atriz após sair do reality show: em agosto, ela encarnou uma noiva cadáver no clipe de “Fim da Noite”, música do cantor Zé Vaqueiro.

No vídeo, ela contracena com o influencer Cremosinho, e aparece com vestido de noiva rasgado, flores murchas e pesada maquiagem para reforçar as suas olheiras. Na história do clipe, Zé Vaqueiro passa em frente a um cemitério, e a noiva interpretada pela ex-BBB sai de seu túmulo para dançar com seu noivo.