Ex-BBB Jorginho Doda faz cirurgias após eliminar 71 kg; veja antes e depois

O ex-BBB Jorginho Doda apareceu diferente. O jovem, de 32 anos, foi submetido a um bypass gástrico no dia 31 de julho do ano passado e, desde então, eliminou 71 kg. Anteriormente, ele pesava 130 kg e, atualmente, pesa 59 kg.

“Tudo de ruim que me aconteceu serviu para dar um novo significado à minha vida hoje. Eu restabeleci prioridades dentro da minha cabeça, me colocando à frente. Isso me fez reduzir níveis de ansiedade, o medo de não ser aceito e inseguranças. A consequência de um corpo mais aceito pela sociedade, devido à cirurgia para ajustar minha saúde, só veio para reforçar minhas prioridades. Estou vivendo bem hoje por ressignificar tudo o que tirava a minha paz e isso começou na terapia”, explicou ele em entrevista a Revista Quem.

Jorginho é primo de Ana Clara, do BBB18. Ele, Ana e os tios Eva e Ayrton foram a primeira família a entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“No dia 21 de julho deste ano, me internei no hospital e, às duas da tarde, minha cirurgia teve início. Foram seis horas de uma operação bem complexa. Fiz uma abdominoplastia 360°, em que o cirurgião retirou cerca de um palmo e meio de pele de todo o entorno da minha cintura. Também fiz lipoescultura nas costas, no abdome e nas coxas, além da costura dos músculos abdominais e enxerto glúteo utilizando um procedimento complexo em que se rotaciona uma parte do músculo retirado acima da cintura, que foi direcionado para as nádegas”, enumera o jovem, que ainda está se recuperando da cirurgia. “Só quando eu completar cinco meses da cirurgia é que poderei me exercitar e fazer musculação. O processo de recuperação é muito delicado e lento”, contou.