Ex-casal, Cauã Reymond e Alinne Moraes protagonizam cena quente e web reage: ‘Maturidade’

Aline Moraes e Cauã reymond tem mta maturidade, ex namorados e fazendo papel quente na novela kKKK

As cracudas lembram que Aline Moraes e Cauã Raymond já foram um casal na vida real?!?!

Não sei como estava a situação deles, mas imagina ter que contracenar com alguém que tu nem fala mais!! Tá loco bota força

— To be ignored (@gabriellunardii) November 10, 2021