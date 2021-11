Ex-dirigente de Guarani e Coritiba entra na mira da Chapecoense para 2022 – Futebol Interior

Chapecó, SC, 09 (AFI) – Embora os jogadores ainda precisem terminar o Campeonato Brasileiro, a diretoria da Chapecoense já começou a pensar na próxima temporada. Para isso, vem negociando com Rodrigo Pastana para ser executivo de futebol e comandar a montagem do elenco. A expectativa é de que uma resposta definitiva seja dada ainda nesta semana.

As conversas estão bem adiantadas e Pastana já aceitou a trabalhar com o orçamento mostrado pela Chapeocense. O entrave é no salário do dirigente, que pediu mais do que o clube deseja pagar.

Outro fator é que a Chape terá eleições e as chapas podem se inscrever até o próximo dia 20. Há chance de a diretoria atual não ter concorrência, o que facilitaria a negociação.

CARREIRA

Com apenas, 38 anos Rodrigo Pastana já viveu bons momentos com conquistas e acessos. No Grêmio Barueri e Grêmio Prudente, o diretor de futebol conquistou oito acessos durante todo tempo que esteve no clube e, recentemente, em 2012, foi vice-campeão Brasileiro da Série B com Criciúma e conquistou o acesso à elite do Brasileiro.

Em 2013 subiu mais uma vez à Série A, dessa vez com o Figueirense. Ainda passou por Bahia, Ceará, Guarani, Paraná e Coritiba, conseguindo acesso à elite nos dois últimos, em 2017 e 2019, respectivamente.