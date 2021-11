Ex-Dominó afirma que sabe o verdadeiro motivo da morte de Gugu: ‘Uma hora a Justiça chega’

Rafael Ilha voltou a falar publicamente sobre o motivo da morte de Gugu Liberato. O ex-Dominó contestou a versão dada pela família do apresentador e afirmou que há um mistério ainda não desvendado. O apresentador morreu nos Estados Unidos após sofrer um acidente doméstico em 2019.

“Gugu não troca a pilha nem do microfone. Ele não sabe. Quanto mais mexer num sistema de condicionamento de ar. Com certeza tem algo além. Pode ter sido uma fatalidade, independente da situação. Mas falar que o cara subiu? Não foi. Ali foi uma situação passional que houve. Independente da situação, que eu sei qual foi, foi uma fatalidade”, disse Rafael Ilha em entrevista a Bruno Di Simone no ‘Na Real’.