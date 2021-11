Ex-jogador de Corinthians, Ponte e seleção é o novo técnico do Jacuipense – Futebol Interior

Riachão do Jacuípe, BA, 25 (AFI) – O Jacuipense definiu seu novo técnico para a temporada 2022. Nesta semana, o clube baiano fechou com Rodrigo Chagas, de 48 anos, que estava sem clube após deixar o Vitória no meio de 2021.

CARREIRA

Com passagens como técnico pelas categorias de base de Vitória e Bahia, Rodrigo já passou pelo Jacuipense em 2012 e levou o time à elite estadual.

Depois de passar por outros times baianos, retornou ao Vitória para as categorias de base e foi efetivado como técnico do profissional no fim de 2020. Em 2019, levou o sub-20 ao título da Copa do Nordeste da categoria.

Como jogador, ex-lateral-direito, foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians e tem passagens por Ponte Preta, Cruzeiro, Vitória, Sport, Paysandu, entre outros. Na Seleção Brasileira, foi convocado para a Copa América de 1995.

TEMPORADA

Nesta temporada, o Jacuipense não conseguiu classificação ao mata-mata do Campeonato Baiano. E, no Campeonato Brasileiro Série C, foi rebaixada ao terminar em nono lugar do Grupo A com 18 pontos, três a menos do que o Floresta-CE, que escapou.