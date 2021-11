Ex-jogador do Bahia afirma que bebida fez o time subir em 2010: ‘A cachaça me dava sorte’

Adriano Michael Jackson, atacante que jogou no Bahia em 2010, ano que o clube conseguiu o acesso, revelou que, além dos gols e do apoio da torcida, outro elemento foi fundamental para o Tricolor atingir seu objetivo de voltar à série A: a bebida.

Em entrevista ao UOL, o jogador citou casos curiosos da sua passagem pelo Bahia e afirmou, de forma sincera, que sempre ingeriu bebidas alcoólicas antes e depois dos treinos e jogos – e que o treinador da época, Márcio Araújo sabia.

“Muitas vezes já fui para a concentração e levava bebida, bebia tudo e, chegava no jogo, fazia gol. Me dava sorte tomar cachaça antes do jogo. Um dia antes do jogo era certo tomar uma cerveja, um whisky. O que me fazia correr dentro de campo era a cachaça. Eu tinha que tomar. No dia seguinte tomava um (energético) Red Bull, entrava em campo parecendo uma pena, leve, leve”, falou o jogador, sem nada a esconder.

Segundo o jogador, ele não era o único adepto às bebidas no elenco. “Todos bebiam. Por isso a gente subiu o Bahia para a primeira divisão. A cachaça foi o combustível do acesso do Bahia. Fazíamos churrasco na casa de alguém, chamava todo mundo, todos iam, se abraçavam. Nas partidas, todos corriam um pelo outro. Ninguém brigava com reclamação. Nunca teve desentendimento”.