Ex-panicats revelam bastidores do programa Pânico na TV

A ex-panicats Carol Narizinho, Fernanda Lacerda, Thaís Bianca e Jaque Khury se reuniram novamente em uma entrevista para o podcast Camarim da Juju, de Juju Salimeni. Nesta terça-feira (9), as influenciadores revelaram detalhes dos bastidores do Pânico na TV, programa do qual todas foram assistentes de palco.

“Não sei se vocês todas vão concordar comigo. Eu acho que a gente passou por uma fase bem complicada na TV com o Pânico, principalmente porque ali rolava muita pressão. Eu acho que é um programa que não caberia nos dias atuais por toda a questão que rolava do humor, que não era um humor tão saudável, e a pressão que as meninas passavam na época”, contou Juju.

Fernanda, falou sobre o quanto o programa mudou a vida dela, mas que a pressão psicológica foi muito prejudicial para ela.

“Eu tenho muita gratidão ao “Pânico”. Foi a minha família, né? Foi onde eu comecei. Mudou tudo, mas essa pressão toda afetou muito meu psicológico. Muito muito muito. Teve uma época que eu fiquei abalada emocionalmente. A gente, a nossa saúde mental fica abalada com essas coisas, mas também era um lugar que a gente se divertia. A gente trabalhava se divertindo. Era um zoando o outro. Aquilo que a galera via nas câmeras era sem as câmeras. Tem a parte boa, mas teve essa parte também que eu acho que todas acho que passaram um pouco”, pontuou a ex-panicat.