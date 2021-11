Ex-Ponte e Palmeiras chega em Belém para iniciar trabalhos no Remo – Futebol Interior

Belém, PA, 12 (AFI) – Anunciado na última quinta-feira como substituto de Felipe Conceição no Remo para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, Eduardo Baptista desembarcou em Belém nesta sexta.

O novo treinador foi emprestado pelo Mirassol para as últimas três rodadas da Série B e chega com a missão de livrar o Leão do rebaixamento.

A estreia do ex-treinador de Ponte Preta, Palmeiras, Fluminense, Sport e Athletico-PR será na próxima segunda-feira, contra o Goiás, no Estádio Baenão, em Belém, pela 36ª rodada.

Depois do jogo contra o Goiás, o Remo tem Vasco da Gama (fora) e Confiança (casa). O primeiro apenas cumpre tabela e a tendência é que o Dragão chegue na última rodada já rebaixado.

O Remo vem de três derrotas seguidas e está na 15ª colocação, com 41 pontos, três a mais que Londrina e Brusque. O primeiro abre a zona de rebaixamento.