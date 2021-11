Ex-Rouge, Li Martins sofre aborto em segunda gravidez: ‘Tentando superar’

“Foram mais de 30 dias guardando isso comigo, sem saber se devia ou não dividir essa dor com vcs, mas penso nas mulheres que estão passando por isso, e quem sabe contando um pouco da minha experiência eu possa ajudar outras mulheres a sentir que não estão sozinhas nesse luto! Dia 10/11/21 já seria a 2ª ultrassonografia. Na 1ª, o tamanho sugeria 6 semanas, mas nessa o bebê estava menor q na última, como se tivesse regredido para o tamanho de 5 semanas. Então o médico disse q não havia batimento cardíaco nem sinais vitais. Nesse momento eu paralisei! Tentei disfarçar e não demonstrar para a Antonella a profunda tristeza que me dominou naquele instante”, continuou ela.

explicou que eu poderia esperar o corpo expelir ou fazer a curetagem! Eu optei por esperar, mas não imaginava como seria lidar com a ideia de saber que o meu bebê ainda está aqui, mas sem vida! Acordei no dia seguinte com uma tristeza profunda, só tinha vontade de chorar, parecia um pesadelo, mas era real! Não sabia como agir, então coloquei as mãos na minha barriga, comecei a rezar e resolvi conversar com o bebê. Pedi perdão, pois não estou pronta para me despedir, e nunca vou estar. Agradeci pelo pouco tempo q esteve conosco, pela alegria q trouxe mesmo sendo uma passagem tão rápida, disse o quanto o amamos e para sempre vamos amar! Se você passou ou está passando por isso, saiba q você não está sozinha! E já te admiro pela mulher forte que você é!”, completou ela em Longo desabafo.