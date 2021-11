Ex-Vila Nova, zagueiro Walisson Maia fala sobre expectativa por estreia na primeira divisão do Kuwait – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Zagueiro revelado nas categorias de base do Coritiba e com passagem por diversas equipes tradicionais do Brasil, Walisson Maia acertou recentemente a sua transferência para o Al Fahaheel, do Kuwait. Walisson fez a sua estreia pela equipe na Copa da Federação. Agora, o defensor vive a expectativa pela estreia na primeira divisão do país.

“Desde que cheguei, já fiz algumas partidas pelas copas, mas a liga é a principal competição do país e estou muito ansioso pela estreia. Nossa equipe vem fazendo uma forte preparação, para que possamos chegar bem logo no começo. Espero que o nosso time faça uma grande estreia e que consigamos sair com os três pontos”, disse.

CARREIRA

O último clube de Walisson Maia no Brasil foi o Vila Nova. Pela equipe Goiana ele atuou em 16 jogos e não marcou nenhum gol. O zagueiro foi titular na campanha do vice-campeonato Goiano de 2021. Walisson também falou um pouco sobre a sua adaptação e a diferença do futebol local para o brasileiro.

“Logo que cheguei já deu pra ver que os treinamentos e os jogos tem uma intensidade menor que no Brasil. Aqui, os jogos são um pouco mais cadenciados, sem tanta velocidade como no futebol brasileiro. Porém, eu venho trabalhando forte, buscando manter o mesmo nível que estava atuando no Brasil, para que eu possa me destacar e contribuir com a minha equipe na busca pelos objetivos da temporada”, concluiu.