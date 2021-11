Ex-vocalista da Calcinha Preta morre após ser esfaqueado

Um homem com quem a vítima se relacionava foi apontado como principal suspeito.

O ex-vocalista da Banda Calcinha Preta, José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney, morreu na tarde da última quinta-feira (4), após ser atingido com golpes de arma branca dentro da sua residência, no loteamento Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

Segundo populares, gritos e pedidos de socorro vindos de dentro do imóvel foram ouvidos pelos vizinhos, mas o corpo só foi encontrado por uma testemunha no final do dia. As informações preliminares apontam um homem com quem a vítima se relacionava como o principal suspeito de cometer o crime.

Equipes da Polícia Militar, Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência, onde foram realizados exames periciais e o recolhimento do corpo, que está sendo velado nesta sexta-feira (5), na sede da Piaf, localizada no bairro Getúlio Vargas, na capital sergipana. O enterro acontece em um cemitério do povoado Palestina, no município onde a vítima residia.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Informações e denúncias que possam contribuir com o trabalho da polícia podem ser encaminhadas para o número 181 do Disque-Denúncia.

Confira participação de Sidney na banda Calcinha Preta. Ele foi um dos primeiros vocalistas da banda.

com A8 Sergipe