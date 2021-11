EXCLUSIVO: confira 26 restaurantes que vão participar da 15º Tempero no Forte

Entre os dias 25 de novembro a 5 de dezembro, baianos e visitantes do Litoral Norte terão a oportunidade de aprimorar o paladar e participar de experiências gastronômicas internacionais. Estamos falando do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte.

Tanto casas veteranas quanto novos estabelecimentos de Praia do Forte integram essa décima quinta edição do evento; e como o iBahia não poderia ficar de fora, anunciamos com exclusividade, a lista dos 26 restaurantes que irão participar e promover experiências marcantes à mesa.

Organização

O Tempero no Forte é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, Ticket, Coca Cola, e o apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, Prefeitura de Mata de São João, Turisforte, Sebrae, Senac, CLN/Invepar, Venturoli e Eisenbahn.