Exclusivo: confira ‘line-up’ da Cozinha Show do Festival Tempero no Forte

O Tempero no Forte realiza, entre os dias 25 e 27 de novembro, sua décima 15º edição. E umas das atrações mais esperadas do evento, com foco na gastronomia, é a Cozinha Show. A atividade reúne uma série de aulas gratuitas, on-line e presencial, com chefes renomados de todo o Brasil.

Como o iBahia não pode ficar de fora, anunciamos – com exclusividade – o ‘line up’ das aulas. Os interessados devem se inscrever 1 h antes de cada aula. A Cozinha Show será instalada, por três dias, na Praça da Música localizad na Vila de Praia do Forte. Vale ressaltar ainda que outro atrativo na programação do evento é o ‘’Festival Comunidade”, com capacitações gratuitas do SEBRAE e do SENAC-BA, com direito a certificado. Veja todos os detalhes abaixo: O chef Beto Pimentel, do restaurante Paraíso Tropical, se apresenta no primeiro dia da Cozinha Show. No dia 25 de novembro, quinta-feira, ela irá falar sobre a “Gastronomia para os sentidos – Pimenta, alegria do mundo”, das 19h30 às 20h30. Na ocasião, ele ainda vai preparar uma Moqueca de aratu e taioba com molho picante de biribiri.

quinta-feira, ela irá falar sobre a “Gastronomia para os sentidos – Pimenta, alegria do mundo”, das 19h30 às 20h30. Na ocasião, ele ainda vai preparar uma Moqueca de aratu e taioba com molho picante de biribiri. No dia seguinte, 26 de novembro , sexta-feira, o finalista do reality Mestre do Sabor 2021, o chef Cadu Moura (PE/BA), pilotará aula “A Transformação do simples”, das 17h30 às 18h30, ensinando o passo a passo do Arroz de bobó de frutos do mar com picles de pimenta de cheiro doce, prato assinado por Cadu para o restaurante Risoteria. Dando continuidade, das 19h às 20h, será a vez da dupla de convidados, o chef Renato Valadares (PE) e o mixologista e bartender Lucas Santos (PE), ambos do Cais Rooftop Lounge Bar, no Recife. Juntos, eles abordarão “Pernambuco falando para o mundo”, nome da música do cantor Lenine, que reverencia aspectos peculiares e típicos do Recife. Renato fará o prato exótico Camarões em especiarias adocicadas com purê de pimenta grelhada e azeite de tucupi com laranja, que também estará disponível para quem for se hospedar no Tivoli, e Lucas, preparará o drink Terra, com Gin Tanajura, Mocororó de Caju, Limão Taiti e Espuma de Coca-Cola, harmonizado com o prato. Fechando as aulas do dia, é a vez do chef Danilo Fernandes, do Amado Restaurante, falar sobre “A nova cozinha regional da Bahia”, das 20h30 às 21h30, mostrando como se faz o prato Fideuá de Moqueca.

Festival Comunidade

Com a parceria do SEBRAE Bahia, vai acontecer três oficinas online, sobre Formação de Preços na Prática, em formato de gamificação. As atividades, via plataforma Microsoft Teams, serão conduzidas por Caio Viana de Freitas nos dias 11, 16 e 18 de novembro, sempre às 19h. A oficina abordará estratégias que as empresas estão utilizando para superar a crise e otimizar o lucro, por meio da precificação. Inscrições só com CNPJ.