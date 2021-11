Expedição Científica chega a Penedo e leva ações para escolas nesta segunda-feira, 08

Trabalho educativo acontece nas Escolas Municipais Douglas Apratto Tenório e Professor Wilton Lisboa Lucena

Decom PMP

A maior expedição científica realizada no Brasil está em Penedo, onde ações educativas estão programadas para acontecer nas escolas da rede pública municipal amanhã (segunda-feira, 08).

Parte da equipe formada por 66 pesquisadores que analisam mais de 30 áreas de estudo sobre a região do Baixo São Francisco estará nas Escolas Douglas Apratto Tenório e Professor Wilton Lisboa Lucena.

Na unidade de ensino do bairro Santo Antônio – o primeiro da cidade, comunidade tradicional de pescadores mais conhecida como Barro Vermelho –, os expedicionários promovem atividades de educação ambiental, saúde bucal e fisioterapia.

A mesma programação também será realizada na Escola Professor Wilton Lucena, situada na parte alta da cidade, onde também serão plantadas mudas de árvores.

As ações são realizadas em parceria com a Prefeitura de Penedo, que irá instalar Ponto de Entrega Voluntária (PEV) nessas escolas, trabalho da Semarh Penedo direcionada à coleta seletiva de lixo reciclável, trabalho pioneiro da gestão Crescendo Com Seu Povo que apoia os coletores da Recicla Penedo.

Recepção

A Expedição Científica é liderada pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e conta basicamente com financiamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), alémdo com apoio de diversas instituições, públicas e privadas.

A investigação percorre todo o BSF desde o dia 1º de novembro, descendo o rio a partir da cidade de Piranhas. A chegada em Penedo acontece na noite de ontem (sábado, 06).

Cansados, expedicionários, tripulantes das embarcações, pessoal de apoio e equipes que estão produzindo documentários descansaram logo após o desembarque recepcionado por representantes da Prefeitura de Penedo.

O Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, representou o Prefeito Ronaldo Lopes, inclusive no jantar oferecido aos pesquisadores, onde falou sobre a relação do gestor municipal com o Rio São Francisco e o meio ambiente, setor valorizado na administração que apoia a ciência e a vida.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte