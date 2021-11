Expulso de forma infantil, ex-Santos é liberado pelo Remo – Futebol Interior

Belém, PA, 20 (AFI) – Expulso de forma infantil no jogo contra o Vasco da Gama, na última sexta-feira, o atacante Victor Andrade não faz mais parte do elenco remista.

Após o empate em São Januário, por 2 a 2, o jogador anunciou em seu Instagram que entrou em um acordo com a diretoria do Remo para antecipar o fim do contrato, que tinha duração até 30 de novembro.

“Hoje me despeço do Remo. Com meu contrato até o final da Série B, e em virtude da minha suspensão no próximo jogo, eu e o Clube Remo antecipamos em comum acordo o término do meu contrato.

Deixo aqui meu agradecimento aos companheiros de equipe, comissões técnicas, funcionários do clube e, principalmente, a massa azulina, que nunca nos deixou de apoiar. Ao torcedor, pode ter certeza que me doei ao máximo com essa camisa, dando meu melhor em campo. Vontade nunca me faltou.

Mas sempre fica o aprendizado para crescimento e construção de um profissional e pessoa melhor. Fico na torcida aqui pela permanência do clube para que em 2022 possa conquistar o acesso e voltar ao lugar que merece. Foi uma honra vestir essa camisa”, postou Victor Andrade.

Na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 42 pontos, o Remo joga pela permanência na Série B no próximo domingo, contra o Confiança, no Estádio Baenão, pela última rodada.

MAIS SOBRE ELE

Revelado na base do Santos e ex-companheiro de Neymar, Victor Andrade tem 26 anos e passou por Benfica-POR, Vitória-POR, Estoril-POR, Chapecoense, Goiás e Suwon-KOR antes de chegar ao Remo. Foram 23 partidas e três gols com a camisa bicolor.