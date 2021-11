A Black Friday está chegando! No próximo dia 26 ocorre um evento muito importante para o comércio. No entanto, para que você consiga fazer deste evento uma oportunidade de negócio, é necessário que se atente a algumas questões.

Faça da Black Friday uma oportunidade de negócio

Primeiramente, faça uma gestão holística considerando um possível aumento de vendas em determinados produtos. Sendo assim, ao destacar um produto dentro da Black Friday é importante que você verifique se possui estoque suficiente para um aumento de demanda; bem como, analise a logística da sua empresa para que possa entregar ao cliente o produto dentro do prazo prometido.

Evite alterar prazos de entrega

Uma grande reclamação oriunda de clientes frequentes de e-commerce é a alteração no prazo de entrega após a efetivação da compra. Porém, mais grave do que postergar a entrega do produto ao cliente, é avisá-lo que não pode atender a sua região, apenas dias após a efetivação da compra; esse fato deve ser barrado no processo de compra.



Não sobrecarregue o setor de atendimento

Esse problema recai no atendimento da empresa que precisa atuar de maneira dinâmica. Porém, é necessário que a logística e estoque da empresa sejam gerenciados de modo que essa reclamação não sobrecarregue a equipe do atendimento. Já que o atendimento, de forma geral, não possui autonomia para resolver essas questões.

Planeje o evento em todas as suas necessidades

Além disso, esse fluxo sempre começa no planejamento do evento, tanto a Black Friday, o Natal, como qualquer outra data comemorativa deve ser planejada estrategicamente pelo e-commerce; principalmente eventos tão importantes como estes citados.

É difícil reverter clientes insatisfeitos!

Estamos numa retomada econômica gradual no período pós pico da pandemia. Sendo assim, verifique se a sua empresa comporta esses fluxos de vendas elevados para que você possa fazer da Black Friday uma oportunidade de negócio e não uma maneira de negativar a imagem da empresa.

Uma vez que perder clientes – ou atendê-los parcialmente – em épocas tão importantes, pode ser uma questão de difícil reversão. Sendo assim, aproveite o evento para que você gere programas de fidelização, cupons de descontos progressivos, dentre outros estímulos diretos para o cliente.

Todos os processos de compra são relevantes para a empresa. Sendo que o comprometimento com cliente é uma das maiores maneiras de fidelização de uma marca; ao passo que, eventos como a Black Friday são atrativos relevantes para aumentar o número de visitantes do seu site, transformando-os em leads, e, posteriormente, aumentando o fluxo de vendas. Sendo assim, gerencie estrategicamente a Black Friday como uma oportunidade para a sua empresa.