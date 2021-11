Fácil, rápido e gostoso: Aprenda a fazer um delicioso sanduíche de atum

Domingo é o dia da praticidade, principalmente para quem está em casa descansando. Com isso, para a alimentação, nada melhor do que receitas fáceis e rápidas. Que tal um sanduíche de atum?

A receita do site Panelinha é muito fácil, rápida e gostosa e ainda ensina um truque especial para o pão não absorver o líquido do recheio. Servido um pessoa, essa é uma daquelas receitas para aprender e não esquecer mais.

1. Leve uma frigideira ao fogo médio. Quando aquecer, coloque uma fatia de pão e deixe por apenas 1 minuto de cada lado para dourar – assim o pão cria uma casquinha e não absorve umidade do recheio. Repita com a outra fatia.

2. Para montar o sanduíche: espalhe cerca de ¼ de xícara (chá) do recheio numa fatia de pão e feche o sanduíche com outra fatia de pão. Corte o sanduíche na transversal e sirva a seguir com a salada picadinha.