FACOMSOM: Festival que promove artistas independentes acontece neste domingo (28)

O FACOMSOM, que em 2020 se estabeleceu pelo modelo remoto, será presencial esse ano. O festival produzido pela Produtora Júnior – UFBA, da Facom, tem como iniciativa promover novos artistas e bandas universitárias independentes para o cenário musical soteropolitano. Em parceria com a produtora de eventos Feedhub, o festival ocorrerá no dia 28 de novembro, às 16h, na ECO e contará com Flerte Flamingo como headliner do festival, além dos artistas finalistas Bruno Barroso, Jann Souza e a banda Lombreta, que foram selecionados pelo edital.

A entrada será R$20, para os que colocarem o nome na lista via direct do instagram do FACOMSOM (@facomsom) e R$25, para quem for comprar na hora.

O evento conta com 12 edições e possui em seu histórico apresentações de artistas como Vandal, Scambo, Vivendo do Ócio, Afrocidade, Maglore, Cascadura, reunindo mais de 5 mil pessoas ao total. Pela primeira vez, será sediado na Ecosquare, e com isso, estará seguindo todos os cuidados necessários recomendados pela OMS. A coordenadora geral, Débora Sales, relata que espera todos no dia 28/11 na ECO para comemorar e compartilhar todas essas conquistas com os presentes no festival. “Com certeza vamos ter muita música boa e uma programação que vale a pena conferir” garante Débora.

Sobre a Produtora Júnior: